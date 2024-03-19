Данілов: Україна уважно стежить, хто вітає Путіна з перемогою
Вівторок, 19 березня 2024, 21:50
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна уважно стежить за тим, хто вітає кремлівського лідера Володимира Путіна з начебто перемогою на президентських виборах в РФ.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в УП.Підсумки
Пряма мова: "Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає "президента" Путіна з його нібито перемогою. Доволі такий цікавий список.
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Є розуміння, хто якими інтересами при цьому керується. І в кого які інтереси в тому, щоб вітати цього сучасного Гітлера з нібито переобранням".
Деталі: Данілов також зазначив, що багато країн ставлять на перше місце питання демократії і забули, що "історія ставить все на свої місця".
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