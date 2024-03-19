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Данилов: Украина внимательно следит, кто поздравляет Путина с победой

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 21:50
Данилов: Украина внимательно следит, кто поздравляет Путина с победой
Алексей Данилов. Фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина внимательно следит за тем, кто поздравляет кремлевского лидера Владимира Путина с вроде бы победой на президентских выборах в РФ.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в УП.Итоги

Прямая речь: "Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, кто приветствует "президента" Путина с его якобы победой. Довольно такой интересный список.

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Есть понимание, кто какими интересами при этом руководствуется. И у кого какие интересы в том, чтобы приветствовать этого современного Гитлера с якобы переизбранием".

Детали: Данилов также отметил, что многие страны ставят во главу угла вопросы демократии и забыли, что "история ставит все на свои места".

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Темы: Данилов
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