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Данілов: Росія буде деколонізована найближчим часом

Євген КізіловВівторок, 19 березня 2024, 21:53
Данілов: Росія буде деколонізована найближчим часом
Олексій Данілов. Фото: Getty Images

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Заходу потрібно вже зараз готуватися до повної деколонізації РФ, і відбудеться це дуже скоро.

Джерело: Данілов в ефірі youtube-передачі "УП.ПІДСУМКИ"

Пряма мова: "Росія знаходиться в крайній стадії. Вона починає процес абсолютної деколонізації. Це буде відбуватися пришвидшеними темпами. Саме до цього треба готуватися Заходу… В один момент можуть відбуватися дуже цікаві події, які точно будуть на користь нам, і я ще раз наголошую: Захід має бути готовий до того моменту, що Росія буде деколонізована найближчим часом".

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Деталі: На думку секретаря РНБО, хоча деякі країни і не бажають такої деколонізації, це невідворотній процес, який відбудеться незалежно від того, чи "намалює" Путін собі перемогу на так званих "виборах".

Теми: РосіяДанілов
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