Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Западу нужно уже сейчас готовиться к полной деколонизации РФ, и произойдет это очень скоро.

Источник: Данилов в эфире youtube-передачи "УП.ИТОГИ"

Прямая речь: "Россия находится в крайней стадии. Она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу... В один момент могут происходить очень интересные события, которые точно будут на пользу нам, и я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время".

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Детали: По мнению секретаря СНБО, хотя некоторые страны и не желают такой деколонизации, это неотвратимый процесс, который произойдет независимо от того, "нарисует" Путин себе победу на так называемых "выборах" или нет.