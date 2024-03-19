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Данилов: Россия будет деколонизирована в ближайшее время

Евгений КизиловВторник, 19 марта 2024, 21:53
Данилов: Россия будет деколонизирована в ближайшее время
Алексей Данилов. Фото: Getty Images

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Западу нужно уже сейчас готовиться к полной деколонизации РФ, и произойдет это очень скоро.

Источник: Данилов в эфире youtube-передачи "УП.ИТОГИ"

Прямая речь: "Россия находится в крайней стадии. Она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу... В один момент могут происходить очень интересные события, которые точно будут на пользу нам, и я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время".

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Детали: По мнению секретаря СНБО, хотя некоторые страны и не желают такой деколонизации, это неотвратимый процесс, который произойдет независимо от того, "нарисует" Путин себе победу на так называемых "выборах" или нет.

Темы: РосcияДанилов
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