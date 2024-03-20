Генерал Пентагона: Затримки допомоги США наражають Україну на підвищений ризик

Речник Пентагона генерал-майор Патрік Райдер заявив, що із затримками американської допомоги для України "ризики зростають щодня".

Джерело: Райдер в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик.

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Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом.

Ризики зростають щодня".

Деталі: Райдер зазначив, що в боротьбі проти російської навали "українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями".

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Він додав, що українські захисники "продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії", незважаючи на досягнення певних поступових успіхів російськими загарбниками.

Пряма мова: "Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію.

Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію".