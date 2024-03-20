Генерал Пентагона: Задержки помощи США подвергают Украину повышенному риску

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с задержками американской помощи для Украины "риски растут ежедневно".

Источник: Райдер в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенному риску.

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Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом.

Риски растут каждый день".

Детали: Райдер отметил, что в борьбе против российского нашествия "украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами".

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Он добавил, что украинские защитники "продолжают держать рубеж на большей части передовой линии", несмотря на достижение определенных постепенных успехов российскими захватчиками.

Прямая речь: "Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию.

Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию".