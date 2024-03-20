У Бєлгородській області РФ обмежили в’їзд та ввели канікули для школярів

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про достроковий початок шкільних канікул у прикордонних з Україною районах регіону та про обмеження в’їзду до семи населених пунктів.

Джерело: Гладков у соцмережах

Деталі: Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив, що з 20 березня обмжують в'їзд до семи населених пунктів Грайворонського міського округу, звідки раніше почали відселяти мешканців.

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На в’їздах з’являться блокпости, які пропускатимуть мешканців ненадовго до своїх будинків, аби погодувати тварин. Влада регіону продовжує умовляти людей залишити прикордонні території.

Також Гладков оголосив про достроковий початок шкільних канікул у прикордонних з Україною районах регіону, а також у Бєлгороді та Яковлевському міському окрузі.

Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

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Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Бєлгородської області РФ евакуюють.

Гладков заявляв, що з Бєлгорода та прикордонних районів області евакуюють дев'ять тисяч дітей.

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