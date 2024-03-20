У Бєлгородській області РФ обмежили в’їзд та ввели канікули для школярів
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про достроковий початок шкільних канікул у прикордонних з Україною районах регіону та про обмеження в’їзду до семи населених пунктів.
Джерело: Гладков у соцмережах
Деталі: Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив, що з 20 березня обмжують в'їзд до семи населених пунктів Грайворонського міського округу, звідки раніше почали відселяти мешканців.
На в’їздах з’являться блокпости, які пропускатимуть мешканців ненадовго до своїх будинків, аби погодувати тварин. Влада регіону продовжує умовляти людей залишити прикордонні території.
Також Гладков оголосив про достроковий початок шкільних канікул у прикордонних з Україною районах регіону, а також у Бєлгороді та Яковлевському міському окрузі.
Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.
Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Бєлгородської області РФ евакуюють.
Гладков заявляв, що з Бєлгорода та прикордонних районів області евакуюють дев'ять тисяч дітей.
Передісторія:
- З 12 березня 2024 року в прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей РФ тривають бойові дії між російськими військовими і російськими добровольцями, які воюють на боці України: легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон".
- 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську і закликали місцевих жителів евакуюватися.
- Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.