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В Белгородской области РФ ограничили въезд и ввели каникулы для школьников

Татьяна ОлейникСреда, 20 марта 2024, 11:11
В Белгородской области РФ ограничили въезд и ввели каникулы для школьников
Белгород. Фото из соцсетей Гладкова

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона и об ограничении въезда в семь населенных пунктов.

Источник: Гладков в соцсетях

Детали: Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что с 20 марта ограничивают въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда раньше начали отселять жителей.

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На въездах появятся блокпосты, которые будут пропускать жителей ненадолго в свои дома, чтобы покормить животных. Власти региона продолжают уговаривать людей покинуть приграничные территории.

Также Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

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Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.

Гладков заявлял, что из Белгорода и приграничных районов области эвакуируют девять тысяч детей.

Предыстория:

  • С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
  • 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
  • Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Темы: Росcиявойна
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