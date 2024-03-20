В Белгородской области РФ ограничили въезд и ввели каникулы для школьников
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона и об ограничении въезда в семь населенных пунктов.
Источник: Гладков в соцсетях
Детали: Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что с 20 марта ограничивают въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда раньше начали отселять жителей.
На въездах появятся блокпосты, которые будут пропускать жителей ненадолго в свои дома, чтобы покормить животных. Власти региона продолжают уговаривать людей покинуть приграничные территории.
Также Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе.
Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.
Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.
Гладков заявлял, что из Белгорода и приграничных районов области эвакуируют девять тысяч детей.
Предыстория:
- С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
- 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
- Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.