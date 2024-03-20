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Рада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь

Євген КізіловСереда, 20 березня 2024, 17:18
Рада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь
Монумент на в'їзді в Червоноград. Фото: "Суспільне"

У Верховній Раді збираються дерусифікувати кілька населених пунктів України: адміністративний центр Червоноградського району Львівської області – місто Червоноград – перейменують на Шептицький, на честь митрополита Андрея Шептицького, а місто Южне на Одещині отримає назву Порт-Аненталь.

Джерело: народний депутат Роман Лозинський у Facebook

Пряма мова: "Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький!"

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Деталі: За словами Лозинського, таке рішення в середу ухвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада.

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За словами депутата, також комітет пропонує дерусифікувати ще чотири міста і 104 села і селища:

  • Южне (Одещина) отримає назву Порт-Аненталь;
  • Павлоград (Дніпропетровщина) - Матвіїв;
  • Синельникове (Дніпропетровщина) – Ріднопілля;
  • Бровари (Київщина) – Броварі.

Лозинський пояснив, що Южному таким чином повернуть історичну назву.

Довідково: Шептицький був предстоятелем Української греко-католицької церкви, митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським (1901—1944) та єпископом Станиславівським (1899—1900). Це - один із найвидатніших провідників української церкви й національного руху першої половини ХХ ст. Представник шляхетного та графського роду Шептицьких.

Що передувало: В січні начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області демонтували останній радянський пам’ятник. Він заявив, що "Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації" і може бути "прикладом для інших областей".

Втім, у Львівській області залишається не декомунізованим місто Червоноград. Його за законодавством мають перейменувати місцева рада і Верховна Рада України. До 1951 року місто називалося Кристинопіль.

Теми: дерусифікаціяЛьвівщинаВерховна Рада
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