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Рада готовит новую дерусификацию: Червоноград будет Шептицкий, Южное – Порт-Аненталь

Евгений КизиловСреда, 20 марта 2024, 17:18
Рада готовит новую дерусификацию: Червоноград будет Шептицкий, Южное – Порт-Аненталь
Монумент на въезде в Червоноград. Фото: "Суспільне"

В Верховной Раде собираются дерусифицировать несколько населенных пунктов Украины: административный центр Червоноградского района Львовской области - город Червоноград - переименуют в Шептицкий, в честь митрополита Андрея Шептицкого, а город Южный в Одесской области получит название Порт-Аненталь.

Источник: народный депутат Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь: "Червоноград на Львовщине вскоре станет городом Шептицкий!"

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Детали: По словам Лозинского, такое решение в среду принял Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Окончательно изменение названия утвердит своим голосованием Верховная Рада.

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По словам депутата, комитет предлагает дерусифицировать еще четыре города и 104 села и поселка:

  • Южное (Одесская область) получит название Порт-Аненталь;
  • Павлоград (Днепропетровская область) - Матвеев;
  • Синельниково (Днепропетровская область) - Риднополье;
  • Бровары (Киевская область) - Бровари.

Лозинский объяснил, что Южному таким образом вернут историческое название.

Справка: Шептицкий был предстоятелем Украинской греко-католической церкви, митрополитом Галицким, архиепископом Львовским (1901-1944) и епископом Станиславовским (1899-1900). Это - один из самых выдающихся лидеров украинской церкви и национального движения первой половины ХХ в. Представитель благородного и графского рода Шептицких.

Что предшествовало: В январе начальник Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в области демонтировали последний советский памятник. Он заявил, что "Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации" и может быть "примером для других областей".

При этом во Львовской области остается не декоммунизированным город Червоноград. Его по законодательству должны переименовать местный совет и Верховная Рада Украины. До 1951 года город назывался Кристинополь.

Темы: дерусификацияЛьвовщинаВерховная Рада
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