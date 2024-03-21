Воздушные силы уничтожили все 31 ракету, которые летели на Киев, в частности, Искандер и Кинжал

В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами − их все удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 21 марта противник атаковал двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков − Волгодонск, Энгельс − РФ.).

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В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине!"

Детали: Сообщается, что ракеты заходили с севера и летели на Киев.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.

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