Воздушные силы уничтожили все 31 ракету, которые летели на Киев, в частности, Искандер и Кинжал
Четверг, 21 марта 2024, 07:56
В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами − их все удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В ночь на 21 марта противник атаковал двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков − Волгодонск, Энгельс − РФ.).
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В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине!"
Детали: Сообщается, что ракеты заходили с севера и летели на Киев.
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины.
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Предыстория:
- В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев ракетами – в трех районах города зафиксировали пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. В результате удара пострадали 10 человек.