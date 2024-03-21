Через російський ракетний удар у Києві постраждало десятеро людей
Четвер, 21 березня 2024, 06:32
Через російський ракетний удар по Києву вранці 21 березня постраждало десятеро людей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Деталі: За його словами, двох постраждалих людей довелося госпіталізувати. Іншим медики надали допомогу на місці.
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Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.
Нагадаємо:
- У ніч на 21 березня під час ракетної атаки у Київській області працювала ППО та було чутно вибухи.
- У трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Восьмеро людей постраждали.
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