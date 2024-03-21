Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російський ракетний удар у Києві постраждало десятеро людей

Олена ІвашківЧетвер, 21 березня 2024, 06:32
Через російський ракетний удар у Києві постраждало десятеро людей
Фото ілюстраційне: ДСНС Києва

Через російський ракетний удар по Києву вранці 21 березня постраждало десятеро людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Деталі: За його словами, двох постраждалих людей довелося госпіталізувати. Іншим  медики надали допомогу на місці. 

Реклама:

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударКиїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
ракетний удар
Повітряні сили знищили всі 31 ракету, які летіли на Київ, зокрема, Іскандер і Кинджал
Над Києвом збили три десятки ракет
У Києві уламки ракети впали на дитсадок та житловий будинок, горять автівки. Є постраждалі
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: