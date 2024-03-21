Через російський ракетний удар у Києві постраждало десятеро людей

Через російський ракетний удар по Києву вранці 21 березня постраждало десятеро людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Деталі: За його словами, двох постраждалих людей довелося госпіталізувати. Іншим медики надали допомогу на місці.

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Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.

Нагадаємо:

У ніч на 21 березня під час ракетної атаки у Київській області працювала ППО та було чутно вибухи.

У трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Восьмеро людей постраждали.