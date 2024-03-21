13 постраждалих, вибиті вікна і спалені авто − наслідки ранкової атаки росіян у Києві
У результаті російського ракетного удару у Києві вирували пожежі у житлових будинках, пошкоджені церква, дитсадок та згоріли низка автомобілів. Відомо про 13 постраждалих.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини. Без загиблих".
Деталі: У Подільському районі уламки збитих ракет упали на територію нежитлової забудови; виникло загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідували на площі 200 м. кв..
Також горів дах нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу загасили.
У Шевченківському районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири. Також горіли три автомобілі, пожежі загасили.
Крім того, уламки упали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками − без негативних наслідків. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон багатоквартирного будинку. Також горів приватний житловий будинок.
У Святошинському районі уламки ракети упали на 4-й поверх 9-ти поверхового житлового будинку; вибуховою хвилею вибиті вікна; також горіло авто, пожежу вже загасили.
На фото зафіксовані вибиті вікна, пошкоджені припарковані авто та величезні вирви на землі.
Передісторія:
- У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ ракетами – у трьох районах міста зафіксували пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами − їх усіх вдалося збити.