13 постраждалих, вибиті вікна і спалені авто − наслідки ранкової атаки росіян у Києві

У результаті російського ракетного удару у Києві вирували пожежі у житлових будинках, пошкоджені церква, дитсадок та згоріли низка автомобілів. Відомо про 13 постраждалих.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини. Без загиблих".

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фото КМВА

Деталі: У Подільському районі уламки збитих ракет упали на територію нежитлової забудови; виникло загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідували на площі 200 м. кв..

фото КМВА

Також горів дах нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу загасили.

фото КМВА

У Шевченківському районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири. Також горіли три автомобілі, пожежі загасили.

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фото КМВА

Крім того, уламки упали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками − без негативних наслідків. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон багатоквартирного будинку. Також горів приватний житловий будинок.

фото КМВА

У Святошинському районі уламки ракети упали на 4-й поверх 9-ти поверхового житлового будинку; вибуховою хвилею вибиті вікна; також горіло авто, пожежу вже загасили.

Фото КМВА

На фото зафіксовані вибиті вікна, пошкоджені припарковані авто та величезні вирви на землі.

фото КМВА

Фото КМВА

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