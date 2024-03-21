13 пострадавших, выбитые окна и сожженные авто − последствия утренней атаки россиян в Киеве
В результате российского ракетного удара в Киеве бушевали пожары в жилых домах, повреждены церковь, детсад и сгорели ряд автомобилей. Известно о 13 пострадавших.
Источник: КМВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших".
Детали: В Подольском районе обломки сбитых ракет упали на территорию нежилой застройки; возникло возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидировали на площади 200 м. кв.
Также горела крыша нежилого двухэтажного здания, пожар потушили.
В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры. Также горели три автомобиля, пожары потушили.
Кроме того, обломки упали на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами − без негативных последствий. Взрывная волна повредила остекление окон многоквартирного дома. Также горел частный жилой дом.
В Святошинском районе обломки ракеты упали на 4-й этаж 9-ти этажного жилого дома; взрывной волной выбиты окна; также горело авто, пожар уже потушили.
На фото зафиксированы выбитые окна, поврежденные припаркованные авто и огромные воронки на земле.
Предыстория:
- В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев ракетами – в трех районах города зафиксировали пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию.
- Воздушные сили ЗСУ сообщили, что в ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами − их все удалось сбить.