13 пострадавших, выбитые окна и сожженные авто − последствия утренней атаки россиян в Киеве

В результате российского ракетного удара в Киеве бушевали пожары в жилых домах, повреждены церковь, детсад и сгорели ряд автомобилей. Известно о 13 пострадавших.

Источник: КМВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших".

Реклама:

Фото КГВА

Детали: В Подольском районе обломки сбитых ракет упали на территорию нежилой застройки; возникло возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидировали на площади 200 м. кв.

Фото КГВА

Также горела крыша нежилого двухэтажного здания, пожар потушили.

Фото КГВА

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры. Также горели три автомобиля, пожары потушили.

ВИДЕО ДНЯ

фото КГВА

Кроме того, обломки упали на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами − без негативных последствий. Взрывная волна повредила остекление окон многоквартирного дома. Также горел частный жилой дом.

Фото КГВА

В Святошинском районе обломки ракеты упали на 4-й этаж 9-ти этажного жилого дома; взрывной волной выбиты окна; также горело авто, пожар уже потушили.

фото КГВА

На фото зафиксированы выбитые окна, поврежденные припаркованные авто и огромные воронки на земле.

фото КГВА

фото КГВА

Предыстория: