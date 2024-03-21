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13 пострадавших, выбитые окна и сожженные авто − последствия утренней атаки россиян в Киеве

Ирина БалачукЧетверг, 21 марта 2024, 08:35
13 пострадавших, выбитые окна и сожженные авто − последствия утренней атаки россиян в Киеве
Фото КГВА

В результате российского ракетного удара в Киеве бушевали пожары в жилых домах, повреждены церковь, детсад и сгорели ряд автомобилей. Известно о 13 пострадавших.

Источник: КМВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших". 

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Фото КГВА

Детали: В Подольском районе обломки сбитых ракет упали на территорию нежилой застройки; возникло возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидировали на площади 200 м. кв.

 
Фото КГВА

Также горела крыша нежилого двухэтажного здания, пожар потушили. 

 
Фото КГВА

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры. Также горели три автомобиля, пожары потушили. 

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фото КГВА

Кроме того, обломки упали на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами − без негативных последствий. Взрывная волна повредила остекление окон многоквартирного дома. Также горел частный жилой дом.  

 
Фото КГВА

В Святошинском районе обломки ракеты упали на 4-й этаж 9-ти этажного жилого дома; взрывной волной выбиты окна; также горело авто, пожар уже потушили.

 
фото КГВА 

На фото зафиксированы выбитые окна, поврежденные припаркованные авто и огромные воронки на земле. 

 
фото КГВА
 
фото КГВА

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Темы: Киевракетный удар
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