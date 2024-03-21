Влада російського Грайворона закликала виїжджати з Бєлгородської області

Голова російського Грайворонського міського округу закликав росіян покинути прикордонні населені пункти.

Джерело: голова Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв у своєму телеграм-каналі

Через кілька годин після публікації Бондарєв видалив свій допис із Telegram

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Пряма мова: "Звертаюся до тих, хто залишається в прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас прийняти правильне рішення і тимчасово покинути прикордонні території...

Ще раз повторюся, це стосується тільки прикордонних населених пунктів".

Деталі: Бондарєв також повідомив, що росіян готові прийняти з Ярославської області. Також їм пропонують організувати від'їзд: "Ми намагаємося доставляти продукти харчування жителям, але це залежить від оперативної обстановки".

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Напередодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на в'їзді в сім прикордонних населених пунктів регіону встановлять пости, на яких чергуватимуть російські прикордонники, співробітники МВС і місцевої адміністрації. Серед цих семи населених пунктів було і місто Грайворон.

Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Бєлгородської області РФ евакуюють.

Гладков заявляв, що з Бєлгорода та прикордонних районів області евакуюють дев'ять тисяч дітей.

Передісторія: