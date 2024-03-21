Влада російського Грайворона закликала виїжджати з Бєлгородської області
Голова російського Грайворонського міського округу закликав росіян покинути прикордонні населені пункти.
Джерело: голова Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв у своєму телеграм-каналі
Через кілька годин після публікації Бондарєв видалив свій допис із Telegram
Пряма мова: "Звертаюся до тих, хто залишається в прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас прийняти правильне рішення і тимчасово покинути прикордонні території...
Ще раз повторюся, це стосується тільки прикордонних населених пунктів".
Деталі: Бондарєв також повідомив, що росіян готові прийняти з Ярославської області. Також їм пропонують організувати від'їзд: "Ми намагаємося доставляти продукти харчування жителям, але це залежить від оперативної обстановки".
Напередодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на в'їзді в сім прикордонних населених пунктів регіону встановлять пости, на яких чергуватимуть російські прикордонники, співробітники МВС і місцевої адміністрації. Серед цих семи населених пунктів було і місто Грайворон.
Що передувало: За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.
Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Бєлгородської області РФ евакуюють.
Гладков заявляв, що з Бєлгорода та прикордонних районів області евакуюють дев'ять тисяч дітей.
Передісторія:
- З 12 березня 2024 року в прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей РФ тривають бойові дії між російськими військовими і російськими добровольцями, які воюють на боці України: легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон".
- 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську і закликали місцевих жителів евакуюватися.
- Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.