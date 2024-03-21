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Власти российского Грайворона призвали выезжать из Белгородской области

Алена МазуренкоЧетверг, 21 марта 2024, 11:24
Власти российского Грайворона призвали выезжать из Белгородской области
фото: ТГ Гладкова

Глава российского Грайворонского городского округа призвал россиян покинуть приграничные населенные пункты.

Источник: глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем телеграм-канале

Через несколько часов после публикации Бондарев удалил свое сообщение из Telegram

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Прямая речь: "Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории...

Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов".

Детали: Бондарев также сообщил, что россиян готовы принять из Ярославской области. Также им предлагают организовать отъезд: "Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки".

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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на въезде в семь приграничных населенных пунктов региона установят посты, на которых будут дежурить российские пограничники, сотрудники МВД и местной администрации. Среди этих семи населенных пунктов был и город Грайворон.

Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.

Гладков заявлял, что из Белгорода и приграничных районов области эвакуируют девять тысяч детей.

Предыстория:

  • С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
  • 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
  • Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Темы: Росcияобстрелвойна
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