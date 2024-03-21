Власти российского Грайворона призвали выезжать из Белгородской области
Глава российского Грайворонского городского округа призвал россиян покинуть приграничные населенные пункты.
Источник: глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем телеграм-канале
Через несколько часов после публикации Бондарев удалил свое сообщение из Telegram
Прямая речь: "Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории...
Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов".
Детали: Бондарев также сообщил, что россиян готовы принять из Ярославской области. Также им предлагают организовать отъезд: "Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки".
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на въезде в семь приграничных населенных пунктов региона установят посты, на которых будут дежурить российские пограничники, сотрудники МВД и местной администрации. Среди этих семи населенных пунктов был и город Грайворон.
Что предшествовало: По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.
Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.
Гладков заявлял, что из Белгорода и приграничных районов области эвакуируют девять тысяч детей.
Предыстория:
- С 12 марта 2024 года в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ идут боевые действия между российскими военными и российскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины: легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон".
- 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
- Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.