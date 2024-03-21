Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України

Міністр оборони Австралії Річард Марлес на спільній пресконференції зі своїм колегою з Великої Британії Грантом Шаппсом заявив, що Австралія приєдналася до коаліції дронів для України.

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія".

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Деталі: Також Марлес зазначив, що для Австралії це можливість "продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Нагадаємо: Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.