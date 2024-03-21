Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України

Анастасія ПроцЧетвер, 21 березня 2024, 11:26
Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України
Міністр оборони Австралії Річард Марлес та міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Міністр оборони Австралії Річард Марлес на спільній пресконференції зі своїм колегою з Великої Британії Грантом Шаппсом заявив, що Австралія приєдналася до коаліції дронів для України.

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія".

Реклама:

Деталі: Також Марлес зазначив, що для Австралії це можливість "продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Нагадаємо: Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Теми: АвстраліябезпілотникиВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Австралія
В Австралії на жінку напала акула: постраждалу вдалося врятувати
Українка Кіченок програла у парному фіналі Aus Open
Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, а Світоліна вибула з турніру
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: