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Австралия присоединилась к коалиции беспилотников для Украины

Анастасия ПроцЧетверг, 21 марта 2024, 11:26
Австралия присоединилась к коалиции беспилотников для Украины
Министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Министр обороны Австралии Ричард Марлес на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Грантом Шаппсом заявил, что Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия".

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Детали: Также Марлес отметил, что для Австралии это возможность "продолжать делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях".

Напомним: Великобритания и Латвия передадут Украине тысячи беспилотников как солидеры большой международной коалиции.

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8 марта министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.



Темы: АвстралиябеспилотникиВеликобритания
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