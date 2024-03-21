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Сухопутники збили крилату ракету РФ із кулемета

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 16:54
Сухопутники збили крилату ракету РФ із кулемета
скриншот

Під час російської ракетної атаки в ніч на 21 березня мобільна вогнева група Сухопутних військ ЗСУ збила крилату ракету ворога за допомогою кулемета.

Джерело: пресслужба командування Сухопутних військ, командувач СВ  Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Повідомляється, що під час нічної ракетної атаки 21 березня на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем із кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника.

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Зазначено, що це не перша збита крилата ракета на рахунку цього підрозділу.

Передісторія:

  • В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.
  • За даними джерела "Української правди", ціллю російської атаки по Києву 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

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Теми: ракетний ударвійна
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