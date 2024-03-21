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Сухопутчики сбили крылатую ракету РФ из пулемета

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 16:54
Сухопутчики сбили крылатую ракету РФ из пулемета
скриншот

Во время российской ракетной атаки в ночь на 21 марта мобильная огневая группа Сухопутных войск ВСУ сбила крылатую ракету врага с помощью пулемета.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск, командующий СВ Александр Павлюк в Telegram

Детали: Сообщается, что во время ночной ракетной атаки 21 марта на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника.

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Отмечается, что это не первая сбитая крылатая ракета на счету данного подразделения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.
  • По данным источника "Украинской правды", целью российской атаки по Киеву 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Темы: ракетный ударвойна
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