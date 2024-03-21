Сухопутчики сбили крылатую ракету РФ из пулемета
Четверг, 21 марта 2024, 16:54
Во время российской ракетной атаки в ночь на 21 марта мобильная огневая группа Сухопутных войск ВСУ сбила крылатую ракету врага с помощью пулемета.
Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск, командующий СВ Александр Павлюк в Telegram
Детали: Сообщается, что во время ночной ракетной атаки 21 марта на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника.
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Отмечается, что это не первая сбитая крылатая ракета на счету данного подразделения.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.
- По данным источника "Украинской правды", целью российской атаки по Киеву 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.