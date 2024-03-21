Сухопутчики сбили крылатую ракету РФ из пулемета

Во время российской ракетной атаки в ночь на 21 марта мобильная огневая группа Сухопутных войск ВСУ сбила крылатую ракету врага с помощью пулемета.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск, командующий СВ Александр Павлюк в Telegram

Детали: Сообщается, что во время ночной ракетной атаки 21 марта на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника.

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Отмечается, что это не первая сбитая крылатая ракета на счету данного подразделения.

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