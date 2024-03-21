Зеленський: В ракетах, якими росіяни вдарили по Києву, близько 1500 іноземних компонентів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ракетах, які російська армія застосувала проти Києва 21 березня, щонайменше півтори тисячі компонентів іноземного походження.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє.

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Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні "сірі" схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми й усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі".

Деталі: Зеленський подякував українським захисникам неба за збиті в ніч на 21 березня ракети.

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Також президент звітує, що провів кілька нарад із військовими та з керівниками розвідок, зокрема й про посилення захисту від російського терору та наші активні дії проти окупантів.

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