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Зеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 марта 2024, 22:09
Зеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов
Последствия удара по Киеву 21 марта. Фото - КМВА

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ракетах, которые российская армия применила против Киева 21 марта, не менее полутора тысяч компонентов иностранного происхождения.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще не достаточны. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств – не России. В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит.

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Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает – это обязательно. Нужно больше санкций. Требуется больше ответственности за схемы обхода санкций. Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня и только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских защитников неба за сбитые в ночь на 21 марта ракеты.

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Также президент отчитывается, что провел несколько совещаний с военными и с руководителями разведок, в том числе об усилении защиты от российского террора и наших активных действиях против оккупантов.

Предыстория:

  • В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.
  • По данным источника "Украинской правды", целью российской атаки по Киеву 21 марта были объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Темы: Зеленскийракетный удар
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