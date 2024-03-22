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По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 10:15
По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго
Фото з Telegram-каналів. Колаж УП

По Дніпровській ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 у критичному стані і невідомо, як вона зможе працювати, повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Джерело: Сирота в ефірі "Радіо Свобода", сайт Укргідроенерго 

Пряма мова директора Укргідроенерго: "Ми втрачаємо станцію. У Запоріжжі станція ДніпроГЕС складається з двох станцій − ГЕС-1 і ГЕС-2. ГЕС-2 під загрозою, що працювати… не знаємо, в якому об’ємі і з якою потужністю зможе. Це все через ракетні удари".

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Деталі: Він розповів, що по станції вдарили двома ракетами.  

Пряма мова Сироти: "Дві ракети прилетіли. Пряме попадання по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по  підкранових балках і попала в опору − тобто ГЕС-2 у критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює". 

 
Фото прокуратури 

Деталі: Він додав, що Укргідроенерго наразі вживає заходів, щоб піднімати затвори і спрацьовувати воду, бо через станцію пропрацювати цю воду не зможуть.

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Сирота також додав, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. 

 
Фото прокуратури 

"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ред..) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати" – підсумував голова Укргідроенерго.

Пізніше Укргідроенерго уточнило, що в результаті атаки є пошкодження обох станцій та греблі.

Обидві станції ГЕС наразі не працюють.

Жертв серед співробітників станції немає.

Що було раніше: Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу, постраждали десятки людей. 

В Укргідроенерго повідомили, що російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, наразі рятувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.

Теми: ракетний ударенергетика
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