Росія атакувала Дніпровську ГЕС: рух через дамбу перекрили

Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу, постраждали десятки людей.

Джерело: Патрульна поліція та Андрющенко у Telegram, голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі марафону новини

Пряма мова Федорова: "З 4 ранку ворог почав насити удари по цивільній інфраструктурі. Цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об’єктів є наша ДніпроГЕС. Наразі рух через ДніпроГЕС перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території ДніпроГЕС, і на інших енергетичних об’єктах. Трохи згодом буде детальніша інформація".

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Дослівно поліція: "Рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.



Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту".

Деталі: Про причину перекриття поліція не повідомляє.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу". За даними Андрющенка, в тролейбусі були люди.

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Пізніше цю інформацію підтвердив і Федоров.

Пряма мова голови ОВА: "На ДніпроГЕСі (в момент атаки − ред.) здійснювали рух як тролейбус, так приватні автівки. Є, на жаль, постраждалі. Про загиблих інформацією ми не володіємо наразі. Щодо постраждалих −то це десятки людей, які постраждали".

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