Удар росіян по ДніпроГЕС: на станції вирує пожежа, але загрози прориву дамби немає − Укргідроенерго
Російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, наразі рятувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.
Джерело: Укргідроенерго
Дослівно Укргідроенерго: "На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України − ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині".
Деталі: Повідомляється, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють рятувальники та енергетики, які долають наслідки "численних авіаударів".
"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", − наголосили в Укргідроенерго.
Російські пропагандисти, колаборант Володимир Рогов, а також низка Telegram-каналів публікують кадри пожежі на ДніпроГЕС після російського удару.
Що було раніше: Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу, постраждали десятки людей.
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Поцілили окупанти також в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.