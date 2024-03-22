Удар росіян по ДніпроГЕС: на станції вирує пожежа, але загрози прориву дамби немає − Укргідроенерго

Російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, наразі рятувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.

Джерело: Укргідроенерго

Дослівно Укргідроенерго: "На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України − ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині".

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Деталі: Повідомляється, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють рятувальники та енергетики, які долають наслідки "численних авіаударів".



"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", − наголосили в Укргідроенерго.

Російські пропагандисти, колаборант Володимир Рогов, а також низка Telegram-каналів публікують кадри пожежі на ДніпроГЕС після російського удару.

Що було раніше: Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу, постраждали десятки людей.

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