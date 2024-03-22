По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго
По Днепровской ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 в критическом состоянии и неизвестно, как она сможет работать, сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Источник: Сирота в эфире "Радио Свобода", сайт Укргидроэнерго
Прямая речь директора Укргидроэнерго: "Мы теряем станцию. В Запорожье станция ДнепроГЭС состоит из двух станций − ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 под угрозой, что работать... не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет. Это все из-за ракетных ударов".
Детали: Он рассказал, что по станции ударили двумя ракетами.
Прямая речь Сироты: "Две ракеты прилетели. Прямое попадание по ГЭС-2. Одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору − то есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает".
Детали: Он добавил, что Укргидроэнерго сейчас принимает меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать воду, потому что через станцию проработать эту воду не смогут.
Сирота также добавил, что придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.
"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 − ред.) работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", − подытожил глава Укргидроэнерго.
Позже Укргидроэнерго уточнило, что в результате атаки есть повреждения обеих станций и плотины.
Обе станции ГЭС сейчас не работают.
Жертв среди сотрудников станции нет.
Что было ранее: Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.
В Укргидроэнерго уточнили, что российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.