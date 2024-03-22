По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

По Днепровской ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 в критическом состоянии и неизвестно, как она сможет работать, сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Источник: Сирота в эфире "Радио Свобода", сайт Укргидроэнерго

Прямая речь директора Укргидроэнерго: "Мы теряем станцию. В Запорожье станция ДнепроГЭС состоит из двух станций − ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 под угрозой, что работать... не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет. Это все из-за ракетных ударов".

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Детали: Он рассказал, что по станции ударили двумя ракетами.

Прямая речь Сироты: "Две ракеты прилетели. Прямое попадание по ГЭС-2. Одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору − то есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает".

Фото прокуратурЫ

Детали: Он добавил, что Укргидроэнерго сейчас принимает меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать воду, потому что через станцию проработать эту воду не смогут.

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Сирота также добавил, что придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

Фото прокуратурЫ

"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 − ред.) работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", − подытожил глава Укргидроэнерго.

Позже Укргидроэнерго уточнило, что в результате атаки есть повреждения обеих станций и плотины.

Обе станции ГЭС сейчас не работают.

Жертв среди сотрудников станции нет.

Что было ранее: Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.

В Укргидроэнерго уточнили, что российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.