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Ще до удару по ДніпроГЕС пропаганда РФ включила потік фейків: ворог хоче посіяти паніку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 12:34
Ще до удару по ДніпроГЕС пропаганда РФ включила потік фейків: ворог хоче посіяти паніку
ДніпроГЕС 22 березня. фото з Facebook генпрокурора Костіна

Центр протидії дезінформації РНБО зазначає, що ще до удару по ДніпроГЕС російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати дезінформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами.

Джерело: ЦПД

Дослівно: "Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з-поміж цивільного населення була якомога більшою.

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Зараз ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. Цей ефект намагаються підсилити публікацією матеріалів щодо підриву дамби ДніпроГЕС червоною армією та армією Третього Рейху під час відступу із Запоріжжя в роки Другої світової, що призвело до дуже великих жертв з-поміж мирного населення".

Деталі: У ЦПД наголошують, що нині загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає. Українців вкотре закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Що передувало: Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу, є постраждалі. 

ВІДЕО ДНЯ

В Укргідроенерго повідомили, що російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, наразі рятувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.

Теми: дезінформаціявійнаРосія
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