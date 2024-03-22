Еще до удара по ДнепроГЭС пропаганда РФ включила поток фейков: враг хочет посеять панику

Центр противодействия дезинформации СНБО отмечает, что еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять дезинформацию о якобы подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.

Источник: ЦПД

Дословно: "Мол, украинцы сами собираются взорвать дамбу во время весеннего наводнения, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно большим.

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Сейчас враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения".

Детали: В ЦПД отмечают, что сейчас угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет. Украинцев в очередной раз призывают доверять только верифицированным источникам информации.

Что было ранее: Российские оккупанты ночью 22 марта 2024 года атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, есть пострадавшие.

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В Укргидроэнерго уточнили, что российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.