Одна ракета влучила у будинок, інша − біля складів: наслідки удару росіян по Хмельницькому
Двоє людей загинули та ще шестеро дістали поранення у результаті потужної російської атаки по Хмельницькому. Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, безпілотник поцілив по об’єкту критичної інфраструктури.
Джерело: Хмельницька обласна прокуратура, мер Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram
Дослівно прокуратура: "Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев’ятиповерхівка, що знаходиться поряд. Інша – поблизу складських приміщень. Попередньо відомо про двох загиблих. З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв’язку телефоном. Її госпіталізовано".
Деталі: Самостійно до лікарні звернулися п’ятеро людей − у них ушкодження різного ступеня тяжкості.
Також у Хмельницькому російський ударний БпЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Частково відсутнє електропостачання.
На території Шепетівського району уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію.
Передісторія:
- Загалом щонайменше 5 людей загинули, понад 10 поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.
- В ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: 55 дронів-камікадзе, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.