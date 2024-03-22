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Одна ракета влучила у будинок, інша − біля складів: наслідки удару росіян по Хмельницькому

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 14:18
Одна ракета влучила у будинок, інша − біля складів: наслідки удару росіян по Хмельницькому
Фото Патрульної поліції

Двоє людей загинули та ще шестеро дістали поранення у результаті потужної російської атаки по Хмельницькому. Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, безпілотник поцілив по об’єкту критичної інфраструктури.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура, мер Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram 

 
фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев’ятиповерхівка, що знаходиться поряд. Інша – поблизу складських приміщень. Попередньо відомо про двох загиблих. З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв’язку телефоном. Її госпіталізовано".

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фото прокуратури

Деталі: Самостійно до лікарні звернулися п’ятеро людей − у них ушкодження різного ступеня тяжкості. 

 
фото прокуратури

Також у Хмельницькому російський ударний БпЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Частково відсутнє електропостачання. 

 
фото з Telegram Олександра Симчишина 

На території Шепетівського району уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію.

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Теми: Хмельницькийракетний ударШахед
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