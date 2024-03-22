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Одна ракета попала в дом, другая − возле складов: последствия удара россиян по Хмельницкому

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 14:18
Одна ракета попала в дом, другая − возле складов: последствия удара россиян по Хмельницкому
Фото Патрульной полиции

Два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате мощной российской атаки по Хмельницкому. Оккупанты ударили ракетой по жилому дому, беспилотник попал в объект критической инфраструктуры.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура, мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram 

 
фото прокуратурЫ

Дословно прокуратура: "Одна из ракет попала в частный жилой дом. От ударной волны получила многочисленные повреждения девятиэтажка, находящаяся рядом. Другая − вблизи складских помещений. Предварительно известно о двух погибших. Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована". 

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фото прокуратурЫ

Детали: Самостоятельно в больницу обратились пять человек − у них повреждения различной степени тяжести. 

 
фото прокуратурЫ

Также в Хмельницком российский ударный БПЛА попал в объект критической инфраструктуры. Частично отсутствует электроснабжение. 

 
фото из Telegram Олександра Симчишина

 На территории Шепетовского района обломки беспилотника повредили электроподстанцию.

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Темы: Хмельницкийракетный ударШахед
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