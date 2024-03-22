Одна ракета попала в дом, другая − возле складов: последствия удара россиян по Хмельницкому
Два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате мощной российской атаки по Хмельницкому. Оккупанты ударили ракетой по жилому дому, беспилотник попал в объект критической инфраструктуры.
Источник: Хмельницкая областная прокуратура, мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram
Дословно прокуратура: "Одна из ракет попала в частный жилой дом. От ударной волны получила многочисленные повреждения девятиэтажка, находящаяся рядом. Другая − вблизи складских помещений. Предварительно известно о двух погибших. Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована".
Детали: Самостоятельно в больницу обратились пять человек − у них повреждения различной степени тяжести.
Также в Хмельницком российский ударный БПЛА попал в объект критической инфраструктуры. Частично отсутствует электроснабжение.
На территории Шепетовского района обломки беспилотника повредили электроподстанцию.
Предыстория:
- Всего по меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.
- В ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151: 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.