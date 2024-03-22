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5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 12:46
5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян
Наслідки ударів росіян по Запоріжжю. Фото з Telegram Івана Федорова

Щонайменше 5 людей загинули, 14 − за іншими даними 16 − людей поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров і Офіс генпрокурора у Telegram, МВС

Дослівно ДСНС: "Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися".

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Деталі: Водночас голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі одна людина загинула та 8 дістали поранення. 

Оновлено: Пізніше він додав, що кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3 людей.

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У ДСНС зазначили, що окупанти атакували інфраструктурні обʼєкти, також є руйнування житлових будинків. Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина.

На місцях ударів працюють рятувальники.  

 
Наслідки удару по Запоріжжю
Фото з Telegram Івана Федорова 

Федоров повідомив, що за кілька годин росіяни випустили по Запоріжжю майже 20 ракет − били по критичній та цивільній інфраструктурі. У результаті удару зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, пошкоджені 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок.

Також окупанти завдали удару по ДніпроГЕС. Наразі автомобільний рух на дамбі ГЕС перекрили. 

 
Наслідки удару по Запоріжжю
Фото з Telegram Івана Федорова 

Доповнено: Пізніше Федоров додав, що щонайменше 2 людини у Запоріжжі вважаються зниклими безвісти. 4 будинки вщент зруйновані, понад 40 − пошкоджені.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що у одна людина у Запоріжжі загинула "внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС".

В Укргідроенерго зазначали, що жертв серед працівників станції немає. Але відомо, що в момент удару дамбою рухався тролейбус. Він вигорів повністю.

О 14.54 МВС повідомило, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 15 осіб.  

Передісторія: 

Теми: ракетний ударШахеджертви
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