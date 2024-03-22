5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян
Щонайменше 5 людей загинули, 14 − за іншими даними 16 − людей поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.
Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров і Офіс генпрокурора у Telegram, МВС
Дослівно ДСНС: "Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися".
Момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку у Хмельницькому після нічної атаки окупантів. Відео ДСНС pic.twitter.com/kEOcYxNg1I— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
Деталі: Водночас голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі одна людина загинула та 8 дістали поранення.
Оновлено: Пізніше він додав, що кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3 людей.
У ДСНС зазначили, що окупанти атакували інфраструктурні обʼєкти, також є руйнування житлових будинків. Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина.
На місцях ударів працюють рятувальники.
Федоров повідомив, що за кілька годин росіяни випустили по Запоріжжю майже 20 ракет − били по критичній та цивільній інфраструктурі. У результаті удару зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, пошкоджені 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок.
Також окупанти завдали удару по ДніпроГЕС. Наразі автомобільний рух на дамбі ГЕС перекрили.
Доповнено: Пізніше Федоров додав, що щонайменше 2 людини у Запоріжжі вважаються зниклими безвісти. 4 будинки вщент зруйновані, понад 40 − пошкоджені.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що у одна людина у Запоріжжі загинула "внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС".
В Укргідроенерго зазначали, що жертв серед працівників станції немає. Але відомо, що в момент удару дамбою рухався тролейбус. Він вигорів повністю.
О 14.54 МВС повідомило, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 15 осіб.
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Поцілили окупанти також в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.
- Російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, наразі рятувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.