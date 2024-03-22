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Павлюк: Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, йдеться про терор

Олена ІвашківП'ятниця, 22 березня 2024, 15:32
Павлюк: Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, йдеться про терор
Олександр Павлюк, скриншот ефіру "Єдиних новин"

Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Павлюка: "На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб максимально залякати людей і зробити паніку".

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Деталі: Він зазначив, що йдеться про звичайний терор, по-іншому росіяни не вміють.

За його словами, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє війську РФ завдавати потужних авіаударів. 

Щойно така перевага з'явиться, "ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів". 

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Павлюк зауважив, що наші партнери також працюють над цим.

Передісторія: 

Теми: Сумська областьвійна
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