Павлюк: Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, йдеться про терор

Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Павлюка: "На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб максимально залякати людей і зробити паніку".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що йдеться про звичайний терор, по-іншому росіяни не вміють.

За його словами, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє війську РФ завдавати потужних авіаударів.

Щойно така перевага з'явиться, "ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів".

ВІДЕО ДНЯ

Павлюк зауважив, що наші партнери також працюють над цим.

Передісторія: