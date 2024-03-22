Павлюк: Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, йдеться про терор
Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей.
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова Павлюка: "На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб максимально залякати людей і зробити паніку".
Деталі: Він зазначив, що йдеться про звичайний терор, по-іншому росіяни не вміють.
За його словами, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє війську РФ завдавати потужних авіаударів.
Щойно така перевага з'явиться, "ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів".
Павлюк зауважив, що наші партнери також працюють над цим.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у вівторок у вечірньому зведенні відзначив удари РФ по прикордонню Сумщини – тільки з початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб.
- Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ризиків прориву кордону в Сумській області, де збільшилась кількість російських обстрілів, немає.