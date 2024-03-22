Павлюк: Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, речь идет о терроре
Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей.
Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона "Единые новости"
Прямая речь Павлюка: "К сожалению, Россия продолжает террор местного населения. И это четко показывают удары по Сумщине, где в разы увеличились и артиллерийские и авиаудары. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок на этом направлении противник не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы максимально запугать людей и сделать панику".
Детали: Он отметил, что речь идет об обычном терроре, по-другому россияне не умеют.
По его словам, Украина сейчас не имеет преимущества в воздухе, и это позволяет войскам РФ наносить мощные авиаудары.
Как только такое преимущество появится, "мы сделаем все, чтобы российская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары".
Павлюк отметил, что наши партнеры также работают над этим.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский во вторник в вечерней сводке отметил удары РФ по границе Сумщины - только с начала марта российская авиация сбросила почти 200 управляемых бомб.
- Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что рисков прорыва границы в Сумской области, где увеличилось количество российских обстрелов, нет.