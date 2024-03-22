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Павлюк: Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, речь идет о терроре

Алена ИвашкивПятница, 22 марта 2024, 15:32
Павлюк: Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, речь идет о терроре
Александр Павлюк, скриншот эфира "Единых новостей"

Россия не создает наступательных группировок возле Сумской области, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Павлюка: "К сожалению, Россия продолжает террор местного населения. И это четко показывают удары по Сумщине, где в разы увеличились и артиллерийские и авиаудары. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок на этом направлении противник не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы максимально запугать людей и сделать панику".

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Детали: Он отметил, что речь идет об обычном терроре, по-другому россияне не умеют.

По его словам, Украина сейчас не имеет преимущества в воздухе, и это позволяет войскам РФ наносить мощные авиаудары. 

Как только такое преимущество появится, "мы сделаем все, чтобы российская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары". 

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Павлюк отметил, что наши партнеры также работают над этим.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский во вторник в вечерней сводке отметил удары РФ по границе Сумщины - только с начала марта российская авиация сбросила почти 200 управляемых бомб.
  • Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что рисков прорыва границы в Сумской области, где увеличилось количество российских обстрелов, нет. 

Темы: Сумская областьвойна
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