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ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 20:43
ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна
фото з Telegram

В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити".

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Що передувало: У місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.

8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві.

Теми: тероризмРосіяГУР
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