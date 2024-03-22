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ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

Валентина РоманенкоПятница, 22 марта 2024, 20:43
ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина
фото из Telegram

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний терект в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить".

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Что предшествовало: В городе Красногорск Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.

8 марта посольство США в России и МИД Британии предупредили о возможных терактах в Москве.

Темы: терроризмРосcияГУР
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