ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний терект в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить".

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