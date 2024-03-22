"Свобода Росії" звинуватила в теракті режим Путіна: Не здивовані кривавою провокацією

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, "терористичний режим Путіна".

Джерело: Легіон "Свобода Росії" у Telegram

Дослівно: "У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією".

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Деталі: За їхньою інформацією, теракт готувався, його медійне висвітлення теж.

У Легіоні також наголосили, що не воюють з мирними росіянами: "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу".

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