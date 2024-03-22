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"Свобода Росії" звинуватила в теракті режим Путіна: Не здивовані кривавою провокацією

Олена ІвашківП'ятниця, 22 березня 2024, 21:29
Свобода Росії звинуватила в теракті режим Путіна: Не здивовані кривавою провокацією
Концертний зал Crocus City Hall у вогні, фото: Baza

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, "терористичний режим Путіна".

Джерело: Легіон "Свобода Росії" у Telegram

Дослівно: "У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією".

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Деталі: За їхньою інформацією, теракт готувався, його медійне висвітлення теж.

У Легіоні також наголосили, що не воюють з мирними росіянами: "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
  • Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.

Теми: Росіятеракт
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