"Свобода России" обвинила в теракте режим Путина: Не удивлены кровавой провокацией

Легион "Свобода России" обнародовал заявление в котором обвинил в теракте, случившемся в Подмосковье, "террористический режим Путина".

Источник: Легион "Свобода России" в Telegram

Дословно: "В произошедшей сегодня в Москве трагедии мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией".

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Детали: По их информации, теракт готовился, его медийное освещение тоже.

В Легионе также отметили, что не воюют с мирными россиянами: "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".

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