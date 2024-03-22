"Свобода России" обвинила в теракте режим Путина: Не удивлены кровавой провокацией
Пятница, 22 марта 2024, 21:29
Легион "Свобода России" обнародовал заявление в котором обвинил в теракте, случившемся в Подмосковье, "террористический режим Путина".
Источник: Легион "Свобода России" в Telegram
Дословно: "В произошедшей сегодня в Москве трагедии мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией".
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Детали: По их информации, теракт готовился, его медийное освещение тоже.
В Легионе также отметили, что не воюют с мирными россиянами: "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".
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