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"Свобода России" обвинила в теракте режим Путина: Не удивлены кровавой провокацией

Алена ИвашкивПятница, 22 марта 2024, 21:29
Свобода России обвинила в теракте режим Путина: Не удивлены кровавой провокацией
Концертный зал Crocus City Hall в огне, фото: Baza

Легион "Свобода России" обнародовал заявление в котором обвинил в теракте, случившемся в Подмосковье, "террористический режим Путина".

Источник: Легион "Свобода России" в Telegram

Дословно: "В произошедшей сегодня в Москве трагедии мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией".

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Детали: По их информации, теракт готовился, его медийное освещение тоже.

В Легионе также отметили, что не воюют с мирными россиянами: "Рязанский сахар" - метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек погибли, 130 пострадали.
  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
  • Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.

Темы: Росcиятеракт
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