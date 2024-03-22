Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подоляк про стрілянину в Підмосков’ї: Україна абсолютно точно не має стосунку до цих подій

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 21:47
Подоляк про стрілянину в Підмосков’ї: Україна абсолютно точно не має стосунку до цих подій
Скриншот з відео Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Джерело: Подоляк у своєму Telegram-каналі

Пряма мова: "Давайте зафіксуємо. Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з РФ. І безвідносно до всього, все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну".

Реклама:

Деталі: Також Подоляк зауважив, що Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, на відміну від РФ. Він нагадав, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувались теракти проти своїх громадян для виправдання наступальних бойових дій.

Також Подоляк зауважив, що ще задовго до теракту представники іноземних країн, які перебувають у Москві, попереджали про можливість проведення терактів для відповідних наступних дій РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію та абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України".

Передісторія:

  • У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
  • Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.

Теми: Офіс президентаРосіятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, зруйновано перекриття

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Офіс президента
В Офісі президента заперечують, що США просили зупинити удари по російських НПЗ
В ОП повідомили деталі візиту Зеленського до Туреччини
ЗМІ: В Офісі президента підготували звернення до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського
Останні новини
19:46
Генштаб: росіяни понад 30 разів атакували на Новопавлівському напрямку й 16 – на Авдіївському
19:39
По всій Німеччині проходять десятки великодніх маршів за мир
19:34
оновленоУ Києві й трьох областях оголошували тривогу через балістику з півночі
19:19
Росіяни зміцнюють кордон у трьох областях – ГУР
19:06
Президент Вучич висунув у прем’єри Сербії міністра оборони Вучевича
18:50
Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання
18:37
У Польщі зафіксували рекордно високу для березня температуру
18:31
Шмигаль заробив майже мільйон гривень за рік, його дружина – майже 8 мільйонів
18:08
ЄС заборонив польоти на своїй території турецькій авіакомпанії Southwind, яка керувалась з РФ
17:55
В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 
Усі новини...
Реклама: