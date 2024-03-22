Подоляк про стрілянину в Підмосков’ї: Україна абсолютно точно не має стосунку до цих подій
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.
Джерело: Подоляк у своєму Telegram-каналі
Пряма мова: "Давайте зафіксуємо. Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з РФ. І безвідносно до всього, все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну".
Деталі: Також Подоляк зауважив, що Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, на відміну від РФ. Він нагадав, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувались теракти проти своїх громадян для виправдання наступальних бойових дій.
Також Подоляк зауважив, що ще задовго до теракту представники іноземних країн, які перебувають у Москві, попереджали про можливість проведення терактів для відповідних наступних дій РФ.
Пряма мова: "Для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію та абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України".
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
- Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.