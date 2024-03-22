Подоляк о стрельбе в Подмосковье: Украина совершенно точно не имеет отношения к этим событиям

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.

Источник: Подоляк в своем Telegram-канале

Прямая речь: "Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям. Во-первых, потому что у нас есть полноценная, полномасштабная, огромная, интенсивная война с российской регулярной армией и с РФ. И безотносительно ко всему, все будет решено именно на поле боя для Украины. Важно провести эффективные боевые действия, наступательные действия для того, чтобы уничтожить российскую регулярную армию и таким образом окончить эту войну".

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Детали: Также Подоляк отметил, что Украина никогда не использовала террористические методы войны, в отличие от РФ. Он напомнил, что даже в новой русской истории неоднократно были прецеденты, когда использовались теракты против своих граждан для оправдания наступательных боевых действий.

Кроме того, Подоляк отметил, что еще задолго до теракта представители находящихся в Москве иностранных стран предупреждали о возможности проведения терактов для соответствующих последующих действий РФ.

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Прямая речь: "Для того чтобы продолжать оправдывать масштабную мобилизацию, милитаризацию и абсолютно дерзкие геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины".

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