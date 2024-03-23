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В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 09:17
В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ
пожар на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области, фото: Astra

Ночью на 23 марта стало известно взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области.

Источник: Astra, Baza, Mash, "Интерфакс"

Детали: Как пишут российские паблики, местные жители сообщили о взрыве на Куйбышевском НПЗ.

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В результате взрыва случился пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

Обновлено: Власти региона сообщили, что возгорание колонны первичной переработки нефти произошло в результате атаки беспилотника на АО "Куйбышевский НПЗ"

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Дословно: "Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти.

Жертв и пострадавших нет".

Справка: АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

 
фото: Astra

Что предшествовало: Издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

Узнать больше: "Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: Росcияпожарбеспилотникивойна
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