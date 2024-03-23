Білоруські спецслужби допомагали РФ ловити підозрюваних у теракті на своєму кордоні

Білоруські спецслужби допомагали Росії спіймати підозрюваних у теракті в Підмосков'ї 22 березня, щоб не дати піти терористам через кордон до Білорусі.

Джерело: посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой, якого цитує "Белта"

Деталі: Білоруський посол заявив, що спецслужби намагалися закрити свій кордон для підозрюваних у теракті, які, за словами лідера РФ Володимира Путіна, "їхали в Україну".

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Пряма мова Крутого: "Активна взаємодія з п'ятниці здійснюється по лінії спеціальних служб.

Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою.

І фактично основним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон.

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Таке завдання виконано".

Нагадаємо: Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що поширювана Росією версія, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в Україну, "не витримує жодної критики".