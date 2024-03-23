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Беларусские спецслужбы помогали РФ ловить подозреваемых в теракте на своей границе

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 15:56
Беларусские спецслужбы помогали РФ ловить подозреваемых в теракте на своей границе
"крокус", де стався теракт, фото: тасс

Белорусские спецслужбы помогали России поймать подозреваемых в теракте в Подмосковье 22 марта, чтобы не дать уйти террористам через границу в Беларусь.

Источник: посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, которого цитирует "Белта"

Детали: Беларусский посол заявил, что спецслужбы пытались закрыть свою границу для подозреваемых в теракте, которые, по словам лидера РФ Владимира Путина, "ехали в Украину".

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Прямая речь Крутого: "Активное взаимодействие с пятницы осуществляется по линии специальных служб.

Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой.

И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу.

ВИДЕО ДНЯ

Такая задача выполнена".

Напомним: Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что распространяемая Россией версия, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину, "не выдерживает никакой критики".

Темы: РосcияБеларусьпропагандатеракт
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