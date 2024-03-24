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Окупаційна влада заявила про "наймасованішу атаку" на Севастополь

Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 01:08
Окупаційна влада заявила про наймасованішу атаку на Севастополь
вибухи в окупованому Севастополі, скриншот відео

Призначенець Кремля, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що атака на Севастополь у суботу ввечері "була наймасованішою за останній час".

Джерело: Развожаєв у Телеграм

Пряма мова: "Наші військові відбили атаку на Севастополь. Вона була наймасованішою за останній час"

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Через потрапляння осколка ракети в торець будинку на Ялтинській загинув 65-річний севастополець".

Деталі: За словами Развожаєва, загалом від осколків сьогодні постраждали 4 людини.

Крім того, стверджує "губернатор", у Севастополі є повідомлення про "виявлені осколки і частини збитих ракет".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В окупованому Севастополі в суботу ввечері пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про прильоти.

Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Теми: Севастопольокупаціявійна
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