Оккупационные власти заявили о "самой массированной атаке" на Севастополь

Назначенец Кремля, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на Севастополь в субботу вечером "была самой массированной за последнее время".

Источник: Развожаев в Телеграмм

Прямая речь: "Наши военные отбили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время"

Реклама:

Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец".

Детали: По словам Развожаева, всего от осколков сегодня пострадали 4 человека.

Кроме того, утверждает "губернатор", в Севастополе есть сообщения об "обнаруженных осколках и частях сбитых ракет".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В оккупированном Севастополе в субботу вечером прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о прилетах.

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России.