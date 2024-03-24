Удар по вузлу зв’язку ЧФ РФ: з’явилися супутникові знімки

вузол зв'язку ЧФ РФ у Севастополі після удару, фото: Схеми

З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

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Деталі: Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь.

За повідомленням Збройних сил України, вранці 24 березня ними був нанесений ракетний удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ.

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб, відзначають "Схеми".

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Що передувало: Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.