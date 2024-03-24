Удар по узлу связи ЧФ РФ: появились спутниковые снимки

узел связи ЧФ РФ в Севастополе после удара, фото: Схемы

Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

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Детали: Спутник Planet Labs зафиксировал, что в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины было поражено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь.

По сообщению Вооруженных сил Украины, утром 24 марта ими был нанесен ракетный удар по узлу связи Черноморского флота РФ.

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб, отмечают "Схемы".

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Что предшествовало: Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.