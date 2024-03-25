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ОВА: Через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 00:57
ОВА: Через атаку Шахедів в частині Одеси зникло електропостачання
Фото ілюстраційне, Getty images

У ніч на 25 березня через ворожу атаку Одеської області ударними безпілотниками є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: За його словами, в частині Одеси немає електропостачання.

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Теми: Одеська областьвійнаШахед
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