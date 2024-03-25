ОВА: Через атаку "Шахедів" в частині Одеси зникло електропостачання
Понеділок, 25 березня 2024, 00:57
У ніч на 25 березня через ворожу атаку Одеської області ударними безпілотниками є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Деталі: За його словами, в частині Одеси немає електропостачання.
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Всі екстрені служби працюють.
Передісторія:
- Близько опівночі росіяни запустили по Україні "Шахеди".
- В Одеській області працювала протиповітряна оборона через атаку "Шахедів" з Чорного моря.
- Місцеві ЗМІ повідомили, що в деяких районах міста зникло світло та вода.
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