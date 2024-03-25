ОВА: Из-за атаки "Шахедов" в части Одессы исчезло электроснабжение
Понедельник, 25 марта 2024, 00:57
В ночь на 25 марта из-за вражеской атаки Одесской области ударными беспилотниками есть повреждения энергетической инфраструктуры.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Детали: По его словам, в части Одессы нет электроснабжения.
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Все экстренные службы работают.
Предыстория:
- Около полуночи россияне запустили по Украине "Шахеды".
- В Одесской области работала противовоздушная оборона из-за атаки "Шахедов" с Черного моря.
- Местные СМИ сообщили, что в некоторых районах города исчезли свет и вода.
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