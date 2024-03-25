ОВА: Из-за атаки "Шахедов" в части Одессы исчезло электроснабжение 

В ночь на 25 марта из-за вражеской атаки Одесской области ударными беспилотниками есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Детали: По его словам, в части Одессы нет электроснабжения.

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Все экстренные службы работают.

Предыстория:

Около полуночи россияне запустили по Украине "Шахеды".

В Одесской области работала противовоздушная оборона из-за атаки "Шахедов" с Черного моря.

Местные СМИ сообщили, что в некоторых районах города исчезли свет и вода.