ISW: Кадиров пригрозив російським ультранаціоналістам після атаки на "Крокус"

Глава Чечні Рамзан Кадиров висловив занепокоєння через реакцію російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Хол".

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Глава Чечні вважає, що масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм.

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Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Він також пригрозив "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.

ISW припускає, що Кадиров звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус Сіті Хол", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.

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Раніше Кадиров був у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Ключові висновки ISW за 24 березня: