ISW: Кадиров пригрозив російським ультранаціоналістам після атаки на "Крокус"
Глава Чечні Рамзан Кадиров висловив занепокоєння через реакцію російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Хол".
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Глава Чечні вважає, що масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки вороги Росії намагаються підірвати Росію, пропагуючи націоналізм.
Кадиров заявив, що Росія завжди була багатонаціональною та багатоконфесійною країною, але "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".
Він також пригрозив "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.
ISW припускає, що Кадиров звертався до російських ультранаціоналістів, які використали напад на "Крокус Сіті Хол", щоб висловити ворожість до неетнічних російських меншин та мігрантів у Росії.
Раніше Кадиров був у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, завадило його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.
Ключові висновки ISW за 24 березня:
- Українські війська завдали удару по центру зв'язку Чорноморського флоту (ЧФ) в окупованому Севастополі, Крим, а також, за повідомленнями, в ніч на 23 березня завдали удару по нафтобазі і принаймні частково пошкодили два десантні кораблі ЧФ.
- У ніч з 23 на 24 березня російські війська здійснили серію безпілотних і ракетних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, головним чином, по південній і західній Україні.
- За повідомленнями, російські війська наближаються до околиць Часового Яру Донецької області, але навряд чи загрожують оточенню або захопленню населеного пункту в найближчі місяці.
- Захоплення Часового Яру дало б російським військам обмежені, але незначні оперативні переваги, якби вони змогли його здійснити.
- Інформаційне агентство "Ісламської держави" (ІД) Amaq опублікувало 23 березня кадри, нібито зняті нападниками, які брали участь у нападі на "Крокус Сіті Холл" 22 березня.
- Російські чиновники запропонували посилити антимігрантську політику у відповідь на напад у "Крокус Сіті Холі".
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висловив стурбованість реакцією російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Холл".
- 24 березня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька на тлі продовження позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення.
- Президент Росії Володимир Путін 23 березня підписав закон, що створює правову основу для зарахування членів Всеросійського козачого товариства до мобілізаційного резерву російської армії, ймовірно, в рамках триваючої криптомобілізації та військової формалізації.