ISW: Кадыров пригрозил российским ультранационалистам после атаки на "Крокус"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл".

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Глава Чечни считает, что масштаб атаки "гораздо больше и глубже", чем сама атака, поскольку враги России пытаются подорвать Россию, пропагандируя национализм.

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Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Он также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.

ISW предполагает, что Кадыров обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим русским меньшинствам и мигрантам в России.

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Ранее Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Ключевые выводы ISW за 24 марта: