ISW: Кадыров пригрозил российским ультранационалистам после атаки на "Крокус"
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл".
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Глава Чечни считает, что масштаб атаки "гораздо больше и глубже", чем сама атака, поскольку враги России пытаются подорвать Россию, пропагандируя национализм.
Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".
Он также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.
ISW предполагает, что Кадыров обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим русским меньшинствам и мигрантам в России.
Ранее Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.
Ключевые выводы ISW за 24 марта:
- Украинские войска нанесли удар по центру связи Черноморского флота (ЧФ) в оккупированном Севастополе, Крым, а также, по сообщениям, в ночь на 23 марта нанесли удар по нефтебазе и по крайней мере частично повредили два десантных корабля ЧФ.
- В ночь с 23 на 24 марта российские войска осуществили серию беспилотных и ракетных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, главным образом, по южной и западной Украине.
- По сообщениям, российские войска приближаются к окрестностям Часового Яра Донецкой области, но вряд ли угрожают окружению или захвату населенного пункта в ближайшие месяцы.
- Захват Часового Яра дал бы российским войскам ограниченные, но незначительные оперативные преимущества, если бы они смогли его осуществить.
- Информационное агентство "Исламского государства" (ИГ) Amaq опубликовало 23 марта кадры, якобы снятые напавшими на "Крокус Сити Холл" 22 марта.
- Российские чиновники предложили ужесточить антимигрантскую политику в ответ на нападение в "Крокус Сити Холле".
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл".
- 24 марта, российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка на фоне продолжения позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
- Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, создающий правовую основу для зачисления членов Всероссийского казачьего общества в мобилизационный резерв российской армии, вероятно, в рамках продолжающейся криптомобилизации и военной формализации.